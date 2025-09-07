В Уфе в ночном ДТП пострадал ребенок

Вчера, 6 сентября, около 21:00 на улице Бакалинской в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Террано» при повороте налево столкнулся со встречной «Ладой Грантой».

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир «Ниссана». Его доставили в медицинское учреждение, где после оказания необходимой помощи отпустили домой.

По факту ДТП проводится административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.