В Башкирии в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Накануне вечером на автодороге между сельскими поселениями Тукаево и Николаевка Туймазинского района произошло ДТП. На место происшествия оперативно выехали спасатели и противопожарная служба Госкомитета РБ по ЧС.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» и «Мицубиси Паджеро Спорт». За рулем иномарки находился 47-летний водитель. Он не пострадал.

В отечественном автомобиле в момент аварии были трое: водитель и две пассажирки. В результате столкновения травмы получила 17-летняя девушка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.