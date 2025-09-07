Учёные приступят к исследованию генома башкирской лошади

В этом году учёные приступят к изучению генома башкирской лошади. Старт научно-просветительской программе глава республики дал на фестивале «Башкорт аты» в Баймакском районе. А ведь изначально проведение мероприятия в этом году было под вопросом. Однако власти всё же приняли решение и организовали фестиваль – уже четвертый по счету. Его посетили более 20 тысяч участников. Празднование совпало с юбилеем района.

Фестиваль башкирской лошади открывают главные его герои. Артисты легко держатся в седле и так же грациозно выполняют трюки верхом. Одно из самых ярких событий – соревнования Ылак. На стадионе летит пыль – отдавать победу не желает никто. Название игры в переводе с тюркского означает «козлодрание». Условия – завладеть тушей животного (в игре, конечно же, муляж) и доставить ее к большому чану. Есть нападающие и защитники. Здесь как в футболе: одна из задач – не подпустить соперника к емкости своей команды.

Главная идея фестиваля – продвижение башкирской лошади как уникального объекта культурного наследия, сохранение и развитие народных ремесел. Фестиваль в этом году собрал более 20 тысяч участников. Каждый участок площадки – со смыслом: ремесленники демонстрируют конные убранства, наездники – спортивный азарт в соревнованиях. Однако у фестиваля есть и важное научное значение. Радий Хабиров заложил в символический камень подкову, дав старт проекту по изучению генома башкирской лошади.

«Башкорт аты» – брендовое мероприятие, которое уже стало одним из символов Баймакского района. В этом году фестиваль башкирской лошади совпал с юбилейной датой. Муниципалитету– 95 лет. Глава республики поздравил жителей с важной вехой в истории родного края и поблагодарил их за трудолюбие. Лучшим в профессии вручил государственные награды.

Жители поблагодарили главу республики за положительные изменения в городе и появление новых общественных пространств. Осенью, к примеру, планируют завершить реконструкцию парка имени Салавата Юлаева. В скором времени возведут еще два значимых объекта. Радий Хабиров принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство соборной мечети и церкви. Они, как ожидаются, станут подарком к следующему 100-летнему юбилею.