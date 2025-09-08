«Между нами»: начало учебного года, инвестсабантуй и арест гендиректора «Башспирта»

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

В понедельник, 1 сентября, в Башкирии, как и по всей стране, стартовал новый учебный год. Всего с 2022 года в Башкирии удалось капитально модернизировать 146 зданий школ. Кроме того, за последние пять лет в Башкирии открыли 48 новых школ и 65 детских садов почти на 33 тысячи мест.

С башкирским Зауральем связаны два знаковых мероприятия минувшей недели. Всероссийский инвестсбантуй «Зауралье» проводится в седьмой раз, а фестиваль башкирской лошади «Башкорт аты» – в третий, но оба этих масштабных события стали уже визитной карточкой всей республики. Экономической и национально-культурной.