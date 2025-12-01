«Между нами»: признание Башкирии лучшим спортивным регионом

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Безусловно, главной новостью недели стало признание Башкирии лучшим спортивным регионом. Причем республика поднялись на первую ступень пьедестала во второй раз.

Башкирия получила Национальную спортивную премию как лучший спортивный регион. Мы подтвердили свои лидирующие позиции в спортивной, общественной и в конечном счете политической системе координат на федеральном уровне. Сегодня спорт – это не просто стадионы, очки и секунды, это – большая политика. Подробнее – в нашем видео.