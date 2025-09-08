В зону СВО из Башкирии отправился 160-й гумконвой

В поддержку СВОих. В зону проведения специальной военной операции отправилась 160-я колонна с гуманитарной помощью.

Наши военнослужащие получат автомобили, тракторы и мотоциклы, строительные и пиломатериалы, более 5 тысяч кв. метров масксетей, генераторы, запчасти, запас медикаментов, а также кровати, матрасы и подушки для госпиталя, продукты питания, адресные посылки от родных.