В зону СВО из Башкирии отправился 160-й гумконвой

В поддержку СВОих. В зону проведения специальной военной операции отправилась 160-я колонна с гуманитарной помощью.
Наши военнослужащие получат автомобили, тракторы и мотоциклы, строительные и пиломатериалы, более 5 тысяч кв. метров масксетей, генераторы, запчасти, запас медикаментов, а также кровати, матрасы и подушки для госпиталя, продукты питания, адресные посылки от родных.
Республика оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам. По поручению Главы Башкортостана, гумконвои регулярно доставляют нашим бойцам все необходимое.