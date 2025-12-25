Из Башкирии в зону СВО отправился 170-й гумконвой

170-й гуманитарный конвой направился из республики в зону проведения специальной военной операции. Это 28-я по счету за 2025 год адресная помощь военнослужащим из Башкортостана. Гумконвой сформирован по поручению главы региона Радия Хабирова силами органов власти, муниципалитетов и волонтеров.
В состав груза вошли бронированные автомобили, бани, стройматериалы, инструменты, продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и средства личной гигиены. Также на фронт бойцам воинских подразделений отправили подарки, письма школьников, обереги и символ зимнего праздника – новогодние ёлки.