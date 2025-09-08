Тепло и дождливо: синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 8 сентября, существенных осадков не предвидится, на севере возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9°C, в некоторых районах до +14°C, днем ожидается +18, +23°C.
Завтра, 9 сентября, местами по республике пройдут небольшие дожди, на северо-востоке – до умеренных. Ветер северный, местами также возможны порывы. Ночью температура будет в пределах +6, +11°C, а днем – +13, +18°C.