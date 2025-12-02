Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие два дня.
Сегодня, 2 декабря, в отдельных районах региона прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны туман и гололед. Днем температура воздуха составит от 0 до +5°С.
В среду, 3 декабря, местами также ожидается небольшой мокрый снег, гололед, а на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный. Столбики термометров ночью покажут от +1 до -4°С, при прояснениях похолодает до -9°С. Днем температура будет колебаться в пределах +3, -2°С.