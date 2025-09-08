В Башкирии стартовали семинары-совещания работников образования

Первая встреча прошла в селе Иглино на базе двух школ райцентра. В семинаре приняли участие заместители директоров по воспитательной работе и педагоги-психологи из девяти районов республики. На мероприятии обсудили темы «Исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024 – 2028 годы» и «Модель психолого-педагогической службы Республики Башкортостан».