Радий Хабиров поздравил работников УФНС Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Опыт и ответственность ваших сотрудников способствуют достижению национальных целей страны. Управление успешно реализует свои инициативы и активно участвует в пилотных проектах ФНС, в том числе связанных с внедрением новых технологий, цифровых сервисов. Мы в числе первых внедряли личный кабинет налогоплательщика. Сейчас Башкортостан – в тройке лидеров по наполнению единой базы данных Федеральной информационной адресной системы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан