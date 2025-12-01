Радий Хабиров поздравил работников УФНС Башкирии с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. В этом году 35-летие ведомства. Глава региона отметил, что налоговая служба была и остаётся надёжным партнёром для решения важнейших задач развития экономики и социальной сферы.
За счёт собираемых поступлений формируется 90% доходов консолидированного бюджета республики. За последние пять лет они выросли почти вдвое. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Башкортостане продлили многие льготы, максимально упростили условия их предоставления. В результате республика – в лидерах по числу льготных категорий налогоплательщиков.