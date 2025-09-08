В Уфе мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем

В Уфе 6 сентября около 17:00 напротив дома № 16 на улице Энтузиастов произошла авария с пострадавшим. Подробности рассказали в ГАИ.

По данным ведомства, 53-летний водитель автомобиля «Toyota RAV4», следуя по улице Рудольфа Нуреева в сторону улицы Энтузиастов, при перестроении столкнулся с мотоциклом «Rokkot Hound», который двигался в том же направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводится административное расследование.