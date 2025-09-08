В Башкирии прошли соревнования-гонки на радиоуправляемых моделях

В Уфимском районе прошли открытые соревнования-гонки на радиоуправляемых моделях. На площадке школы села Михайловка собрались как опытные спортсмены, так и дети. В каждой категории были отдельные заезды. Турнир прошел в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». В этот раз организаторы серьезно переделали трассу.

Тренировочные заезды показали слабые места, поэтому до начала гонок спортсменам нужно подготовить свои модели. Ведь любая поломка на трассе, где счет идет на секунды, может легко превратить лидера в аутсайдера.

Высокие скорости и неизбежные столкновения. Перевернувшиеся машинки в строй возвращали маршалы, дежурившие на площадке. Коварство трассы заключалось не только в крутых поворотах, но и в многочисленных препятствиях. Одним из самых сложных был двойной трамплин. Организаторы кардинально переделали трассу по сравнению с прошлым годом.

На преодоление дистанции давалось определенное время. Кто успевал за отведенный промежуток проехать больше кругов, тот и побеждал. Участниками соревнований стали более 20 спортсменов. К слову, больше половины участников – дети. Для кого-то это дебют в гонках, а кто-то уже имеет опыт. Большинство юных спортсменов – учащиеся михайловской школы, где развивают технические направления.