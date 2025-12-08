В Башкирии прошли уникальные соревнования по фехтованию

«Встреча на равных». Под таким названием в Центре фехтования прошли уникальные соревнования. На одной фехтовальной дорожке сошлись спортсмены-инвалиды и здоровые атлеты.

Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов, в нём приняли участие ведущие спортсмены республики: заслуженный мастер спорта России Анастасия Иванова, мастер спорта международного класса Альбина Давлятова, а также мастера спорта Тимур Хаматшин, Владислав Журавлев, Валерий Корнилов и Мария Багаева. Привлекали и молодёжь, на фехтовальной дорожке выступил Валентин Селезнев.