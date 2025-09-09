В Башкирии волонтеры встретились с бойцом СВО «Фартовый»

В Иглинском районе в волонтерском штабе «Единства-сила» состоялась встреча с участником СВО. В селе Ауструм добровольцы вяжут шерстяные носки, комплектуют посылки, изготавливают масксети. На этот раз к ним в гости приехал боец с позывным «Фартовый». Ему рассказали о деятельности штаба, показали продукцию собственного производства. Солдат делился историями о своем боевом пути в зоне спецоперации, о героизме воинов и их слаженности, солдатской дружбе.
Также в мероприятии приняли участие и воспитанники Ауструмской средней школы. Боец гвардейской десантно-штурмовой бригады рассказал ребятам о мужестве и героизме десантников.