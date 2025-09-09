В Башкирии волонтеры встретились с бойцом СВО «Фартовый»

В армии я с восемнадцатого года, по сей день служу. На СВО с самого начала, с 24 февраля 2022 года. Весь путь дается нелегким, но мы проходим и добиваемся победы. Благодарность, что здесь помогают в тылу. Это не маленькая капелька, мне кажется, это самый большой клад. Мне кажется, вся победа от тыла. Не будет тыла — не будет победы. Каждый носок, каждая масс-сеть — это большой клад, который мы очень ценим. Мы благодарим всех, кто помогает нам, мы знаем, что мы не одни, что у нас есть могучий великий тыл, который никогда не забудет и всегда поможет нам.

позывной «Фартовый»