В Башкирии волонтеры встретились с бойцом СВО «Фартовый»

В Иглинском районе в волонтерском штабе «Единства-сила» состоялась встреча с участником СВО. В селе Ауструм добровольцы вяжут шерстяные носки, комплектуют посылки, изготавливают масксети. На этот раз к ним в гости приехал боец с позывным «Фартовый». Ему рассказали о деятельности штаба, показали продукцию собственного производства. Солдат делился историями о своем боевом пути в зоне спецоперации, о героизме воинов и их слаженности, солдатской дружбе.

В армии я с восемнадцатого года, по сей день служу. На СВО с самого начала, с 24 февраля 2022 года. Весь путь дается нелегким, но мы проходим и добиваемся победы. Благодарность, что здесь помогают в тылу. Это не маленькая капелька, мне кажется, это самый большой клад. Мне кажется, вся победа от тыла. Не будет тыла — не будет победы. Каждый носок, каждая масс-сеть — это большой клад, который мы очень ценим. Мы благодарим всех, кто помогает нам, мы знаем, что мы не одни, что у нас есть могучий великий тыл, который никогда не забудет и всегда поможет нам.

Также в мероприятии приняли участие и воспитанники Ауструмской средней школы. Боец гвардейской десантно-штурмовой бригады рассказал ребятам о мужестве и героизме десантников.

Встреча прошла эмоционально, так всё трогательно. Потрясло. Очень приятно, что до них доходят наши посылки, что мы не просто так собираем, пишем письма. Они защищают нас, показывают свой героизм, твёрдо стоят, защищают нас всем сердцем. Он не просто герой, он большой герой нашего времени.

Линара Хасанова, учащаяся средней школы с. Ауструм
