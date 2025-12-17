В Уфе ветераны СВО встретились с представителями силовых структур

В Уфе ветераны спецоперации встретились с представителями силовых структур. Главная задача – помочь в трудоустройстве. Это часть системной работы филиала фонда «Защитники Отечества».
Подобные встречи проходят по всей республике. С силовыми структурами, с которыми у филиала подписано соглашение о взаимодействии, выстроена работа по обмену информацией о вакансиях и соискателях среди ветеранов. В республике около 80% бывших участников спецоперации, которые обращаются в «Защитники Отечества», трудоустроены.
Учитывая, что многие ветераны проживают в небольших муниципалитетах, среди них очень востребована дистанционная работа. Такую занятость предлагает социальный проект «Герои новых технологий». Защитники осваивают профессию в IТ-сфере, онлайн-обучение с опытным наставником позволяет приобрести специальность всего за один месяц.