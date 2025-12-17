В Уфе ветераны СВО встретились с представителями силовых структур

В Уфе ветераны спецоперации встретились с представителями силовых структур. Главная задача – помочь в трудоустройстве. Это часть системной работы филиала фонда «Защитники Отечества».

Подобные встречи проходят по всей республике. С силовыми структурами, с которыми у филиала подписано соглашение о взаимодействии, выстроена работа по обмену информацией о вакансиях и соискателях среди ветеранов. В республике около 80% бывших участников спецоперации, которые обращаются в «Защитники Отечества», трудоустроены.