Спасатели Уфы вытащили из реки тонущего парня

8 сентября в Уфе удалось предотвратить трагедию на воде. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.
24-летний парень отдыхал на реке Белой. В один момент он заплыл на глубину и начал тонуть. Рядом проходил теплоход, люди заметили беду и бросили тонущему спасательный круг. К счастью, в этот момент к парню подоспели и спасатели.
Пострадавшего доставили на берег и передали врачам. Отдельно отмечено, что молодой человек купался в неустановленном для этого месте – на берегу установлен предупреждающий аншлаг о запрете купания на участке.