Спасатели Уфы вытащили из реки тонущего парня

8 сентября в Уфе удалось предотвратить трагедию на воде. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

24-летний парень отдыхал на реке Белой. В один момент он заплыл на глубину и начал тонуть. Рядом проходил теплоход, люди заметили беду и бросили тонущему спасательный круг. К счастью, в этот момент к парню подоспели и спасатели.