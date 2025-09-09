Жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в октябре и ноябре

В октябре, в связи с празднованием Дня республики, жители региона смогут отдохнуть больше обычного.

Праздничный день, который приходится на 11 октября (суббота), будет перенесен на понедельник, 13 октября. Рабочий день в пятницу, 10 октября, сократится на час.