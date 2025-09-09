Жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в октябре и ноябре

В октябре, в связи с празднованием Дня республики, жители региона смогут отдохнуть больше обычного.
Праздничный день, который приходится на 11 октября (суббота), будет перенесен на понедельник, 13 октября. Рабочий день в пятницу, 10 октября, сократится на час.
В ноябре, в честь Дня народного единства, выходные начнутся с воскресенья, 2 ноября, и продлятся до вторника, 4 ноября. Суббота, 1 ноября, будет рабочей, поскольку выходной перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, жители смогут отдохнуть со 2 по 4 ноября.