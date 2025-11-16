Жителей Башкирии ждут температурные «качели» от -12 до +5°С

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о прогнозе погоды на ближайшие два дня.
Сегодня, 16 ноября, по республике пройдут дожди, переходящие в мокрый снег и снег. Утром и днем местами ожидаются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. На юге региона существенных осадков не предвидится. Ветер южный, с переходом на северо-западный, умеренный; ночью местами возможны сильные порывы. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5°С.
В понедельник, 17 ноября, осадков не ожидается, однако на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до -2, -7°С, при прояснениях похолодает до -12°С. Днем температура будет колебаться от -2 до +3°С.