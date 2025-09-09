В Башкирии более 215 тысяч человек привились от гриппа

По данным на 9 сентября, в республике 215 156 человек прошли вакцинацию от гриппа. Такую статистику предоставили в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии.
Врачи отмечают, что вакцинация против гриппа является самым эффективным способом профилактики заболевания. Она помогает избежать тяжелых осложнений, снижает риск развития внебольничных пневмоний и способствует выработке антител в организме. Наиболее благоприятное время для вакцинации — с сентября по ноябрь.
Напомним, в Башкирии планируется привить от гриппа около 2,5 млн человек, из которых 667 тысяч — дети. В региональные медицинские учреждения уже поступили вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».