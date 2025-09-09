Многодетная мама из Уфы пострадала от соседа-мошенника

Без денег и машины, зато с кредитом и подорванным здоровьем. В столице республики многодетная мать пострадала от рук соседа. Неприятная ситуация произошла 7 лет назад, однако ее последствия до сих пор дают о себе знать.

Перебирая кипу документов, Светлана Чувашова вспоминает 2018-й год и едва сдерживает эмоции. Новость об онкологии и предстоящая операция по удалению щитовидной железы буквально разделили ее жизнь на до и после. Однако это, вздыхает Светлана, были только цветочки. Ягодки начались, когда к ней за помощью обратился сосед Артем Копейкин.

Так, приобрести машину в кредит Артем Копейкин попросил Светлану. Причем уверял, что ей платить не придется. Якобы через три месяца у него точно появятся деньги, и автомобиль он выкупит самостоятельно. Соседа женщина знала с малых лет. Возможно, именно поэтому его просьба не показалась ей подозрительной. Единственное, что тогда смущало женщину, — это неуверенность в одобрении кредита. Копейкин же уверял, что всё пройдет гладко. К слову, так и случилось.

Из автосалона Светлана и Артём вернулись уже на новеньком «УАЗ-Патриоте». Документы на машину мужчина передал Светлане и пообещал, что в ближайшее время автомобиль будет стоять у нее под окнами. Но, вспоминает Светлана, в тот же вечер его планы изменились.

Машину сосед забрал окончательно, но платить за нее не стал. Копейкин, говорит женщина, рубль бережёт. И даже кредит на сумму миллион семьсот, причём на чужое имя, его ничуть не смущает. Сама же Светлана с 2018 года живёт буквально на гвоздях.

Тогда о случившемся многодетная мать рассказала мужу. Семья обратилась к юристу, и не зря. Благодаря ему, вспоминает женщина, она выиграла два суда с коллекторами и написала заявление в полицию. Но черная полоса продолжалась. Так, из-за стресса у Светланы развился диабет. А спустя еще некоторое время не стало ее супруга.

Дочь Светланы, София, рассказывает: Артем Копейкин активно ведет страницу в соцсетях. Здесь он публикует фотографии, а также цитаты из «мужских пабликов». Но всё ли на самом деле столь позитивно в жизни Копейкина, решили узнать лично, а потому нагрянули к нему домой.

Увидеть на пороге съемочную группу БСТ, да еще и в сопровождении Светланы Ковшовой, мужчина явно не ожидал. Мошенником он себя не считает. К тому же уверен, что машина сейчас у Светланы. Удивительно, но Артем Копейкин заявил, что в 2019 году сам стал жертвой мошенника. Якобы машину у него забрал некий мужчина.

Отыскать этого самого человека и, наконец, погасить долг Копейкин пообещал в ближайшее время. Однако Светлана уверена, что деньги за автомобиль в 2019-м ее бывший сосед все-таки получил. И она даже понимает, о каком человеке говорит Копейкин. В том же году, вспоминает женщина, с ней связался мужчина и представился начальником Копейкина. Он заявил, что автомобиль сейчас у него, в Челябинской области. Туда Светлана отправилась незамедлительно.

Домой Светлану тогда отвезли, вот только за бензин платила она. Женщина уверяет: больше никому доверять не собирается. Она уже написала очередное заявление в полицию.