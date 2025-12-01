«Мама, за меня не переживай»: история бойца из Башкирии

Для жительницы Давлеканово Альмиры Кузнецовой последние три года наполнены одним чувством — ожиданием. В июне 2022 года она проводила в армию своего единственного сына, Радмира.

Год срочной службы в Хабаровске лишь укрепил его решение связать свою судьбу с военным делом. Подписав контракт с Вооруженными силами России, Радмир прошел через службу в миротворческом контингенте в Нагорном Карабахе в составе 35-го инженерного саперного полка.

После отпуска дома его ждало новое назначение. Теперь он выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе 69-й отдельной бригады прикрытия, пишут в издании «Асылыкуль».

Раньше мы читали о боевых действиях только в книжках. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь сама буду провожать сына на фронт. Те чувства, которые я испытала после его звонка, не передать словами. Но он сказал: «Мама, пойми правильно: там сейчас на передовой взрослые мужчины и дедушки. А должны быть мы, молодые». Альмира Кузнецова, мама участника СВО

Радмир по возможности звонил матери, но порой связь пропадала на целую неделю. Позже Альмира понимала: в такие дни он был на передовой. Сын никогда не делился подробностями. Каждый его звонок начинался и заканчивался одной и той же фразой: «Мама, у меня все хорошо! Жив, здоров! За меня не переживай!».

Эти его слова согревали мне душу и вселяли уверенность. Казалось бы, это я должна была его поддерживать, но выходило наоборот. Он всегда оставался оптимистом и не падал духом. Альмира Кузнецова, мама участника СВО

Свою отвагу Радмир доказывал не только словами. За службу он был отмечен четырьмя наградами: «Участник миротворческой операции» и «За доблесть» II степени, полученными в Нагорном Карабахе, а также «Участник специальной военной операции» и Георгиевским крестом IV степени за штурмовые действия.

Семья вместе с друзьями и родными старалась поддерживать его: с помощью волонтеров, доставлявших грузы на передовую, они передавали Радмиру посылки с самым необходимым.

Осенью 2024 года боец получил осколочные ранения. Но, не долечившись и не удалив осколки, он вернулся к товарищам.

А компенсацию за эти ранения он вложил в общее дело, приобрел военный автомобиль и две системы спутниковой связи для нужд фронта.

Летом 2025 года для материнского сердца наступила долгожданная передышка. Сын поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова.

Впереди — пять лет учебы, после которых он продолжит свою службу.

