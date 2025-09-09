В Башкирии стартовали зональные соревнования по боксу

По всей республике стартовали зональные соревнования по боксу. По их итогам будет сформирована сборная Башкортостана. В Баймаке соревнования открыли прославленные спортсмены. Сегодня на центральной площади города экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев провел «Зарядку чемпионов». Затем состоялись поединки на ринге.
Фирменные приемы, нюансы подготовки и просто упражнения для разминки. Легендарный российский боксёр-профессионал Денис Лебедев открыл соревнования зарядкой. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них — участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие.
Зональные соревнования по боксу стартовали одновременно по всей республике. Для будущих чемпионов из Баймака этот день стал еще и возможностью проявить себя перед кумирами.
Турнир посвятили памяти Наиля Аслаева. Заслуженный работник физической культуры Башкортостана более 30 лет назад создал свой клуб боксёров, куда специально набирал ребят из отдалённых районов. Многие из них впоследствии стали чемпионами России и мира.
По итогам соревнований определят лучших боксеров. Именно им в октябре предстоит принять участие в финальном этапе в Уфе. Победители войдут в сборную Башкортостана.