В Башкирии стартовали зональные соревнования по боксу

Мне понравилось, что было вовлечено более 500 человек. Были и спортсмены, и обычные люди, и маленькие, и взрослые, и даже бабушки и дедушки. Мне нравится настрой этого города. Настрой на позитив, на спорт.

Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF