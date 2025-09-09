В Башкирии стартовали зональные соревнования по боксу

По всей республике стартовали зональные соревнования по боксу. По их итогам будет сформирована сборная Башкортостана. В Баймаке соревнования открыли прославленные спортсмены. Сегодня на центральной площади города экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев провел «Зарядку чемпионов». Затем состоялись поединки на ринге.

Фирменные приемы, нюансы подготовки и просто упражнения для разминки. Легендарный российский боксёр-профессионал Денис Лебедев открыл соревнования зарядкой. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них — участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие.

Фото №1 - В Башкирии стартовали зональные соревнования по боксу

Мне понравилось, что было вовлечено более 500 человек. Были и спортсмены, и обычные люди, и маленькие, и взрослые, и даже бабушки и дедушки. Мне нравится настрой этого города. Настрой на позитив, на спорт.

Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF

Зональные соревнования по боксу стартовали одновременно по всей республике. Для будущих чемпионов из Баймака этот день стал еще и возможностью проявить себя перед кумирами.

Турнир посвятили памяти Наиля Аслаева. Заслуженный работник физической культуры Башкортостана более 30 лет назад создал свой клуб боксёров, куда специально набирал ребят из отдалённых районов. Многие из них впоследствии стали чемпионами России и мира.

Для меня очень важно, что спорт развивается, развивается на родине моего отца. Для него это всегда было важно. Меня впечатлил тот масштаб, который здесь происходит, что очень много боксеров приехали из всех районов Зауралья.

Роза Аслаева, директор Уфимского топливно-энергетического колледжа, дочь Наиля Аслаева

По итогам соревнований определят лучших боксеров. Именно им в октябре предстоит принять участие в финальном этапе в Уфе. Победители войдут в сборную Башкортостана.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ