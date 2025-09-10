В Уфе загорелся мусор в историческом здании

Здание является памятником архитектуры. Оно было построено в 30-х годах прошлого века в стиле постконструктивизма и стало домом для многих известных деятелей башкирской интеллигенции, включая писателей Тухвата Янаби и Сагита Мифтахова. Кроме того, в 1936 году в одной из коммунальных квартир этого дома некоторое время проживал немецкий драматург Фридрих Вольф.