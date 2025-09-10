В Башкирии заблудились 6 человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС сообщили о том, что в республике продолжают теряться люди. За последние сутки в лесах заблудились 6 человек.
В Чишминском районе в деревне Боголюбовка потерялся мужчина. Он приехал за грибами из Уфимского района и заблудился в лесу. Вскоре был найден и выведен к населенному пункту главой Аровского сельского поселения.
В Белебеевском районе три грибника заблудились в лесном массиве. Их нашли сотрудники полиции.
В Краснокамском районе в селе Арлан две женщины потерялись в лесу в районе нефтяной качалки. Их обнаружил и вывел дежурный оператор скважины.