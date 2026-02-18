В Башкирии более 6 тыс. человек обучаются в кадетских классах

Накануне по всей стране отметили День кадета. Всего в Башкортостане в специализированных классах учатся более шести тысяч человек. Около ста из них – в 121-й уфимской гимназии.
В учреждении есть три класса МЧС, один – Росгвардии. Детей и подростков обучают разбирать и собирать на время автоматы Калашникова, надевать быстро снаряжение, которое защищает от радиации, а также строевой подготовке.
Кураторы кадетских классов проводят открытые уроки со школьниками. Рассказывают о военных профессиях, о том, чем занимаются спасатели и сотрудники силовых структур. Также проводят экскурсии по пожарным частям, организуют турниры. С детьми в гимназии занимаются ветераны локальных войн и специальной военной операции.