В Башкирии более 6 тыс. человек обучаются в кадетских классах

Накануне по всей стране отметили День кадета. Всего в Башкортостане в специализированных классах учатся более шести тысяч человек. Около ста из них – в 121-й уфимской гимназии.

В учреждении есть три класса МЧС, один – Росгвардии. Детей и подростков обучают разбирать и собирать на время автоматы Калашникова, надевать быстро снаряжение, которое защищает от радиации, а также строевой подготовке.