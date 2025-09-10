В Уфе открылась выставка Милены Федотовой и Натальи Белоусовой

Искусство для исцеления. В столице Башкортостана открылась выставка керамиста Милены Федотовой. Она занимается искусством больше 10 лет. Творчество стало спасением от тяжелой болезни, помогая создавать работы, которые наполнены разными смыслами – о жизни, любви, мире, терпении, понимании.

На выставке также представлены работы художницы Натальи Белоусовой, которая несколько лет назад тяжело болела и сидела в инвалидном кресле. Так, мастера нашли друг друга и сейчас дружат, создавая творческие работы.