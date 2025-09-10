Жителей Башкирии предупреждают о заморозках и тумане

По данным Башгидромета, завтра, 11 сентября, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днём по республике пройдут кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с.Температура воздуха ночью составит от +5 до +10°C, в юго-восточных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 C, а днём — +11, +16°C.