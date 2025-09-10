В Башкирии осенью выросло число заблудившихся в лесу

Осенний лес богат не только на грибы, но и на потеряшек – так волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» называют тех, кто заблудился и нуждается в их помощи. С наступлением осени таких становится больше. Это не только дети и пожилые, но и взрослые мужчины, которые считают себя опытными охотниками, грибниками. От такого не застрахован никто, но уберечь себя всё-таки можно, следуя простым правилам.

Это кадры, снятые волонтёрами «ЛизаАлерт». На протяжении двух суток добровольцы прочёсывали метр за метром белорецкого леса. Пропал пожилой мужчина. Когда теряются старики и дети, счет порой идёт на минуты. Ситуацию осложняли ливни. Но эта история со счастливым концом. Пенсионера нашли в непроходимой местности, к испуганным детям его доставили уже на квадроцикле.

Самонадеянность губительна. Поэтому волонтёры «ЛизаАлерт» всегда советуют придерживаться определенного правила. Начать нужного с базового набора вещей, которые необходимо всегда брать с собой в лес.

Позвонить по номеру 112 можно, вне зависимости от качества связи. Но многие пожилые люди, боясь потерять телефон, в лес с собой его не берут – одна из основных ошибок. Не лишним будет захватить спички, перекус и свисток. Переохлаждение – это то, что представляет в лесу наибольшую опасность.

Если вы предупредили близких перед походом в лес, значит, вас начнут искать. Детям стоит оставаться на одном месте и ждать помощи. Взрослые же могут воспользоваться так называемыми линейными ориентирами, если они имеются. Если же вы понимаете, что таких ориентиров нет, то лучше придерживаться другой тактики.