В Башкирии пять мужчин заблудились в лесу

1 декабря в Нуримановском районе помощь спасателей потребовалась пятерым мужчинам. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Компания на машине заблудилась в лесу. Самостоятельно отыскать дорогу домой они не смогли. К счастью, пропавших быстро нашли спасатели. Их эвакуировали до села Красный Ключ.
Спасатели напомнили: собираясь в лес, всегда сообщайте родным точный маршрут и время возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, запас воды, спички, свисток и яркую одежду. Оставайтесь на месте, если поняли, что заблудились: выходите на открытое пространство, подавайте сигналы свистком (он слышен дальше голоса) и звоните по номеру 112.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.