Жительница Уфы делает необычные украшения в виде листьев

Миг превращая в вечность. Уфимка собирает листья и ветки деревьев, делая из них украшения. Татьяна Перцева освоила технологию гальванопластики – способ получения точных металлических копий предметов. Это долгий, кропотливый процесс, требующий мастерства.

Прадедушка и прабабушка Татьяны были ювелирами. Женщина решила вернуться к семейному делу. Свою любовь к природе она воплощает в необычных украшениях.