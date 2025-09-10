Жительница Уфы делает необычные украшения в виде листьев

Миг превращая в вечность. Уфимка собирает листья и ветки деревьев, делая из них украшения. Татьяна Перцева освоила технологию гальванопластики – способ получения точных металлических копий предметов. Это долгий, кропотливый процесс, требующий мастерства.
Прадедушка и прабабушка Татьяны были ювелирами. Женщина решила вернуться к семейному делу. Свою любовь к природе она воплощает в необычных украшениях.
Татьяна Перцева по профессии кинорежиссер. Созданием украшений из листьев и веток занимается всего полтора года, но уже участвует в различных выставках, появились постоянные клиенты. Увековечивая дары природы, она изготавливает колье, серьги, кулоны, броши и заколки.