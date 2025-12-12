Жительница Уфы спаивала дочку и её подругу

В Уфе перед судом предстала 38-летняя женщина, которую обвинили в ненадлежащем воспитании дочери-подростка.
Правоохранители установили, что в январе женщина неоднократно угощала алкоголем дочку и её подругу. При этом нерадивая мать была лишена родительских прав и ранее была судима.
Суд приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы. Прокуратура внесла в адрес руководителей отдела полиции и соцоучреждения представления в связи с ненадлежаще организованной профилактической работой. В результате два должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке.