В Башкирии жуткая авария унесла жизни двух человек

Сегодня днем, 10 сентября, на 77 км автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда Татышлинского района произошла смертельная авария. Подробности рассказали в ГАИ.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате ДТП водитель последнего авто и его пассажир скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Два человека из «Лады Гранта» получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают специалисты Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются.