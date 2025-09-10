В Уфе презентовали сборник «Музы не молчат. Башкортостан»

Этот сборник как раз о том, что сегодня культура в военной форме. Она сегодня также, как и ребята с ружьём, защищает наши рубежи. Рубежи наших душ, чтобы традиционные ценности, те вечные истины, наша историческая память сохранилась в душах людей и передавалась из поколения в поколение.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан