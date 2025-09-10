В Уфе презентовали сборник «Музы не молчат. Башкортостан»

Быть причастным к истории. В Уфимской Башгосфилармонии состоялась встреча Министра культуры республики Амины Шафиковой с героями, соавторами и создателями сборника «Музы не молчат. Башкортостан».
Сборник выпущен в августе 2025 года в издательстве «Китап» совместно с издательством «ИнЭш» и посвящен творчеству представителей сферы культуры и искусства Башкортостана в период специальной военной операции. В него вошли личные истории о героях Башкортостана, работы художников, поэтов, музыкантов и фотографов. Подчеркнута особая миссия культурных деятелей, их способность передавать глубокие смыслы и эмоции.
Многие проекты сборника были созданы непосредственно в зоне боевых действий или в результате гуманитарных поездок. Книга «Музы не молчат. Башкортостан» раскрывает темы долга, чести, любви к родине и формирования нового поколения героев. Один из них — погибший в зоне СВО Ильнар Хатмуллин — был артистом Сибайской филармонии.
Участникам мероприятия, причастным к созданию книги, вручили грамоты и экземпляр сборника. Также часть тиража будет передана во все центральные библиотеки республики.