Сборная России стала обладателем Кубка мира по борьбе на поясах в Уфе

Этот турнир мы проводим в четвертый раз. Первый раз проводили в 2011 году в Октябрьском. Второй раз в 2023 году, там четыре страны-участницы было. В прошлом году было уже 16 стран. В этом с участием уже 20 стран.

Рустам Зиякаев, первый вице-президент Всероссийской федерации борьбы на поясах, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан