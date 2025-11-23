Сборная России стала обладателем Кубка мира по борьбе на поясах в Уфе

В составе команды победителей были и представители Башкортостана. Уфа приняла масштабные соревнования. В столице республики собрались представители 20 сборных из трёх частей света – Европы, Азии и Африки. Соревнования посвятили памяти Рифа Гайнанова – основателя всемирной и всероссийской федераций этого вида спорта. Поединки проходили во Дворце борьбы два дня.

Первые шаги по татами делают не спортсмены, а флагоносцы. В торжественном параде приняли участие 20 стран. Именно столько сборных собрались в Уфе на Кубке мира по борьбе на поясах. Это не просто турнир, а символ единства народов.

Прежде всего, я приехал для того, чтобы поприветствовать местную федерацию и принять участие в соревнованиях. Я аплодирую всем спортсменам и руководителям, присутствующим здесь. Я приехал, несмотря на все политические разногласия, потому что спорт выше этого.

Итало Морелло, президент итальянской федерации панкратиона и борьбы на поясах

Этот турнир мы проводим в четвертый раз. Первый раз проводили в 2011 году в Октябрьском. Второй раз в 2023 году, там четыре страны-участницы было. В прошлом году было уже 16 стран. В этом с участием уже 20 стран.

Рустам Зиякаев, первый вице-президент Всероссийской федерации борьбы на поясах, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Из года в год Башкортостан принимает международные соревнования по этому виду спорта. И не просто так: именно уроженец республики Риф Гайнанов основал всемирную и всероссийскую федерации борьбы на поясах. Сам был успешным спортсменом, а впоследствии и тренером, при этом активно делился опытом с коллегами.

Я с ним общался, он мне даже помогал восстановить и открыть борьбу в Саратовской области. У меня есть призеры мира, призеры России, чемпионы мира, два заслуженных мастера спорта. Дочка вот, Анастасия Репина – старший тренер сборной России. То есть, у нас с его легкой руки все пошло.

Анатолий Репин, судья международной категории, заслуженный тренер России по борьбе на поясах /г. Саратов/

Продолжают дело Рифа Гайнанова и его земляки. На кубке мира представлена большая сборная Башкортостана в разных весовых категориях. И уже в первый день личных соревнований спортсмены завоевали три золотые медали. В первый день турнира мужчины выступали в вольном стиле, на следующий день они боролись в классическом стиле, а женщины – в вольном.

Вольная и классика отличаются особенностями и правилами. Они борются за захват и там чуть-чуть правила другие.

Эльмурад Абдуллаев, главный судья соревнований
Командные соревнования прошли в формате «стенка на стенку». В этом году за победу боролись сборные Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, команды Азии и Европы, а также по два коллектива из России – основной и второй состав сборной.

Взрослый состав на 70 процентов состоит из башкирских спортсменов. И работа Башкортостана для многих пример, когда есть возможность у других регионов поучиться и спросить и как-то советоваться, так вот Башкортостан на сегодняшний день является таким.

Дахир Лайпанов, главный тренер сборной России по борьбе на поясах

В составе каждой команды по 8 борцов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.

Легко не было. Мы знаем друг друга, и легкой прогулки здесь и не ожидалось.

Алмаз Файзуллин, победитель Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях

В итоге команда основного состава национальной сборной заняла первое место, одержав победу со счетом 6:2 . Обладателями кубка мира стали 5 башкирских борцов. Женская сборная России также поднялась на верхнюю ступень пьедестала. В составе коллектива победительниц также были и представительницы республики.

Сегодня мы работали вместе в команде, и это было очень здорово, потрясающие эмоции. Каждая страна показала свою истинную борьбу, очень красиво было.

Олимпия Махиянова, победительница Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях

Призером стал, третьим. Сегодня у нас командные были соревнования – второе место. Действительно, Уфа очень крутая, такой шикарный спортзал. И хочу сказать слова благодарности организаторам, президенту федерации и главе республики большое спасибо.

Зейналиб Бабаев, серебряный призёр Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях /Владимирская область/

Сразу после кубка мира в Уфе первые номера сборной отправятся в Дубай, там пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах.

