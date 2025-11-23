Сборная России стала обладателем Кубка мира по борьбе на поясах в Уфе
В составе команды победителей
были и представители Башкортостана. Уфа приняла масштабные соревнования. В
столице республики собрались представители 20 сборных из трёх частей света –
Европы, Азии и Африки. Соревнования посвятили памяти Рифа Гайнанова –
основателя всемирной и всероссийской федераций этого вида спорта. Поединки
проходили во Дворце борьбы два дня.
Первые шаги по татами
делают не спортсмены, а флагоносцы. В торжественном параде приняли участие 20
стран. Именно столько сборных собрались в Уфе на Кубке мира по борьбе на
поясах. Это не просто турнир, а символ единства народов.
Прежде всего, я
приехал для того, чтобы поприветствовать местную федерацию и принять участие в
соревнованиях. Я аплодирую всем спортсменам и руководителям, присутствующим
здесь. Я приехал, несмотря на все политические разногласия, потому что спорт
выше этого.
Итало Морелло, президент итальянской федерации панкратиона и борьбы на поясах
Этот турнир мы
проводим в четвертый раз. Первый раз проводили в 2011 году в Октябрьском.
Второй раз в 2023 году, там четыре страны-участницы было. В прошлом году было
уже 16 стран. В этом с участием уже 20 стран.
Рустам Зиякаев, первый вице-президент Всероссийской федерации борьбы на поясах, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан
Из года в год
Башкортостан принимает международные соревнования по этому виду спорта. И не
просто так: именно уроженец республики Риф Гайнанов основал всемирную и
всероссийскую федерации борьбы на поясах. Сам был успешным спортсменом, а
впоследствии и тренером, при этом активно делился опытом с коллегами.
Я
с ним общался, он мне даже помогал восстановить и открыть борьбу в Саратовской
области. У меня есть призеры мира, призеры России, чемпионы мира, два
заслуженных мастера спорта. Дочка вот, Анастасия Репина – старший тренер
сборной России. То есть, у нас с его легкой руки все пошло.
Анатолий Репин, судья международной категории, заслуженный тренер России по борьбе на поясах /г. Саратов/
Продолжают дело Рифа
Гайнанова и его земляки. На кубке мира представлена большая сборная
Башкортостана в разных весовых категориях. И уже в первый день личных
соревнований спортсмены завоевали три золотые медали. В первый день турнира
мужчины выступали в вольном стиле, на следующий день они боролись в
классическом стиле, а женщины – в вольном.
Вольная
и классика отличаются особенностями и правилами. Они борются за захват и там
чуть-чуть правила другие.
Эльмурад Абдуллаев, главный судья соревнований
Командные соревнования
прошли в формате «стенка на стенку». В этом году за победу боролись сборные
Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, команды Азии и Европы, а
также по два коллектива из России – основной и второй состав сборной.
Взрослый
состав на 70 процентов состоит из башкирских спортсменов. И работа
Башкортостана для многих пример, когда есть возможность у других регионов
поучиться и спросить и как-то советоваться, так вот Башкортостан на сегодняшний
день является таким.
Дахир Лайпанов, главный тренер сборной России по борьбе на поясах
В составе каждой
команды по 8 борцов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество
поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.
Легко
не было. Мы знаем друг друга, и легкой прогулки здесь и не ожидалось.
Алмаз Файзуллин, победитель Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях
В итоге команда
основного состава национальной сборной заняла первое место, одержав победу со
счетом 6:2 . Обладателями кубка мира стали 5 башкирских борцов. Женская сборная
России также поднялась на верхнюю ступень пьедестала. В составе коллектива
победительниц также были и представительницы республики.
Сегодня
мы работали вместе в команде, и это было очень здорово, потрясающие эмоции.
Каждая страна показала свою истинную борьбу, очень красиво было.
Олимпия Махиянова, победительница Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях
Призером
стал, третьим. Сегодня у нас командные были соревнования – второе место. Действительно,
Уфа очень крутая, такой шикарный спортзал. И хочу сказать слова благодарности
организаторам, президенту федерации и главе республики большое спасибо.
Зейналиб Бабаев, серебряный призёр Кубка мира по борьбе на поясах в командных соревнованиях /Владимирская область/
Сразу после кубка мира
в Уфе первые номера сборной отправятся в Дубай, там пройдет чемпионат мира по борьбе
на поясах.