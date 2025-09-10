В Уфе косметолога обвиняют в некрозе тканей

Популярного уфимского косметолога обвиняют в некрозе тканей после проведения процедуры ботокса. В конце августа уфимка Аделина Хадыева по рекомендациям знакомых обратилась к специалисту за уколом красоты, чтобы убрать кожный залом на лбу. Но получила сначала синяк, затем высыпания и шрам. Она уверяет, что причина тому — дополнительно введенный препарат, в составе которого есть полимолочная кислота. Девушка обращалась в медучреждения, чтобы получить внятный диагноз, прошла ряд процедур, которые оплатила ей косметолог. Лучше не стало. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в соцсетях.

Со дня процедуры прошло две недели, а на лице все еще покраснения и высыпания. Как считает Аделина Хадыева, это последствия неудачного комплекса процедур, который она прошла у уфимского косметолога. Девушка пришла на ботокс 27 августа, отдав 6 тысяч рублей.

Я вот чувствовала, как она мне тихонечко иглы втыкает, то есть неглубоко. После этого, ничего не говоря, она просто начала сама ходить, что-то брать. В итоге она просто уже глубоко мне шприц воткнула, было больнее, чем просто ботокс. И для меня уже показалось чем-то странным, потому что до этого, когда я делала ботокс, такого не было. И она мне говорит: «Это полимолочная кислота». То есть я не понимала, что это такое. И даже не спросила в этот момент: «Зачем вы мне это сделали?» Я просто ушла. Аделина Хадыева

Как рассказывает Аделина, покраснения у нее появились еще в кабинете косметолога. Но, приложив лед, девушку успокоили: синяки пройдут через три дня. В тот же вечер гематома приняла странный вид. На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление.

Она мне вколола еще 2 препарата, они мне попыталась сделать микротоки прям на это место гематомы, мне было очень больно. И она мне вернула деньги обратно. То есть, оплачивала я ей переводом, она мне наличкой подошла, отдала. Просто отдала: «Я вам хочу вернуть деньги». Она единственное, что потом мне в переписке написала: «Ой, я вам, наверное, сосуд повредила, прошу прощения. Такое бывает. Ничего страшного, вокруг глаза бывает и похуже». Аделина Хадыева

В панике девушка решила обратиться к специалистам в государственных больницах. Но врачи только разводили руками. В это время другие косметологи твердили Аделине, что признаки ишемии налицо, и нужно идти в частные клиники. Где медики заключили: «сосудистое осложнение» и назначили лечение препаратами от отека и антибиотиками.

Вследствие ишемии происходит некроз. Это просто логично, она как врач должна была это понимать, а не то, что я ее пугаю диагнозом. И я пошла к ее тренеру по полимолочной кислоте. Она мне сказала: «У вас имеются мелкие высыпания, они были до этого?» Я говорю: «Нет, они в этот день появились, когда я к ней пошла». Она говорит, это свидетельствует о том, что пошел некроз. Либо она сказала: «Некрозик» верхних тканей пока что. Аделина Хадыева

Об этом Аделина Хадыева сообщила своему косметологу. Нужны были средства на посещение врачей, обследования и покупку лекарств. Заключения специалист не спрашивала, но, получая чеки, переводила деньги на лечение. Съемочная группа БСТ решила дойти до нашумевшего кабинета.

Несколько раз звонили в звонок, дёргали ручку двери, но на месте никого не оказалось. С ней попробовали связаться по телефону.

Я ей платила за диагностику, чтобы ей диагностировали, что у неё там. Всё на этом. Это не признание вины. У меня есть все скрины, все переписки, что я признала, что я поставила ей синяк. Такое бывает. Извинилась и вернула деньги. Сделала манипуляции, которые посчитала нужным, чтобы рассосался синяк. Вколола биоревитализант с маленьким содержанием полимолочной кислоты. Так как она жаловалась на других косметологов, что у нее заломы сильные между бровей. Почему она не указывает, что там клиника приложила свою руку? Каждый день там что-то то кололи, то пиявки ставили. Так можно разве? Пиявки сами по себе дают гематомы, а ожоги и аллергическую реакцию — на их слюну. косметолог

Косметолог заявила, что за действиями девушки кто-то стоит и она использует ситуацию для пиара. Специалист отметила: ее адвокат считает, что это мошенничество и вымогательство денег. А вот самой пациентке начали поступать угрозы от неизвестных. Интернет-сообщество разделилось на два лагеря, и конфликт перерос в публичное выяснение отношений.

Это также может быть приобщено к делу. По обращению Аделины Хадыевой организовали следственную проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг.

По предварительным данным, женщина обратилась к косметологу для проведения эстетической процедуры, после которой на ее лице образовался шрам. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного Управления СК России по Республике Башкортостан

Также Аделина планирует взыскать с косметолога моральную компенсацию.

Это зависит от степени тяжести вреда здоровью. Есть у нас легкий, средний и тяжкий вред здоровью. То есть если будет установлено, что вред здоровью средней тяжести, то средний диапазон, согласно судебной практике, это 80–250 тысяч рублей. Максим Меньшиков, юрист