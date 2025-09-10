В Уфе косметолога обвиняют в некрозе тканей

Популярного уфимского косметолога обвиняют в некрозе тканей после проведения процедуры ботокса. В конце августа уфимка Аделина Хадыева по рекомендациям знакомых обратилась к специалисту за уколом красоты, чтобы убрать кожный залом на лбу. Но получила сначала синяк, затем высыпания и шрам. Она уверяет, что причина тому — дополнительно введенный препарат, в составе которого есть полимолочная кислота. Девушка обращалась в медучреждения, чтобы получить внятный диагноз, прошла ряд процедур, которые оплатила ей косметолог. Лучше не стало. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в соцсетях.

Со дня процедуры прошло две недели, а на лице все еще покраснения и высыпания. Как считает Аделина Хадыева, это последствия неудачного комплекса процедур, который она прошла у уфимского косметолога. Девушка пришла на ботокс 27 августа, отдав 6 тысяч рублей.

Я вот чувствовала, как она мне тихонечко иглы втыкает, то есть неглубоко. После этого, ничего не говоря, она просто начала сама ходить, что-то брать. В итоге она просто уже глубоко мне шприц воткнула, было больнее, чем просто ботокс. И для меня уже показалось чем-то странным, потому что до этого, когда я делала ботокс, такого не было. И она мне говорит: «Это полимолочная кислота». То есть я не понимала, что это такое. И даже не спросила в этот момент: «Зачем вы мне это сделали?» Я просто ушла.

Аделина Хадыева

Как рассказывает Аделина, покраснения у нее появились еще в кабинете косметолога. Но, приложив лед, девушку успокоили: синяки пройдут через три дня. В тот же вечер гематома приняла странный вид. На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление.

Она мне вколола еще 2 препарата, они мне попыталась сделать микротоки прям на это место гематомы, мне было очень больно. И она мне вернула деньги обратно. То есть, оплачивала я ей переводом, она мне наличкой подошла, отдала. Просто отдала: «Я вам хочу вернуть деньги». Она единственное, что потом мне в переписке написала: «Ой, я вам, наверное, сосуд повредила, прошу прощения. Такое бывает. Ничего страшного, вокруг глаза бывает и похуже».

Аделина Хадыева

В панике девушка решила обратиться к специалистам в государственных больницах. Но врачи только разводили руками. В это время другие косметологи твердили Аделине, что признаки ишемии налицо, и нужно идти в частные клиники. Где медики заключили: «сосудистое осложнение» и назначили лечение препаратами от отека и антибиотиками.

Вследствие ишемии происходит некроз. Это просто логично, она как врач должна была это понимать, а не то, что я ее пугаю диагнозом. И я пошла к ее тренеру по полимолочной кислоте. Она мне сказала: «У вас имеются мелкие высыпания, они были до этого?» Я говорю: «Нет, они в этот день появились, когда я к ней пошла». Она говорит, это свидетельствует о том, что пошел некроз. Либо она сказала: «Некрозик» верхних тканей пока что.

Аделина Хадыева

Об этом Аделина Хадыева сообщила своему косметологу. Нужны были средства на посещение врачей, обследования и покупку лекарств. Заключения специалист не спрашивала, но, получая чеки, переводила деньги на лечение. Съемочная группа БСТ решила дойти до нашумевшего кабинета.

Несколько раз звонили в звонок, дёргали ручку двери, но на месте никого не оказалось. С ней попробовали связаться по телефону.

Я ей платила за диагностику, чтобы ей диагностировали, что у неё там. Всё на этом. Это не признание вины. У меня есть все скрины, все переписки, что я признала, что я поставила ей синяк. Такое бывает. Извинилась и вернула деньги. Сделала манипуляции, которые посчитала нужным, чтобы рассосался синяк. Вколола биоревитализант с маленьким содержанием полимолочной кислоты. Так как она жаловалась на других косметологов, что у нее заломы сильные между бровей. Почему она не указывает, что там клиника приложила свою руку? Каждый день там что-то то кололи, то пиявки ставили. Так можно разве? Пиявки сами по себе дают гематомы, а ожоги и аллергическую реакцию — на их слюну.

косметолог

Косметолог заявила, что за действиями девушки кто-то стоит и она использует ситуацию для пиара. Специалист отметила: ее адвокат считает, что это мошенничество и вымогательство денег. А вот самой пациентке начали поступать угрозы от неизвестных. Интернет-сообщество разделилось на два лагеря, и конфликт перерос в публичное выяснение отношений.

Это также может быть приобщено к делу. По обращению Аделины Хадыевой организовали следственную проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг.

По предварительным данным, женщина обратилась к косметологу для проведения эстетической процедуры, после которой на ее лице образовался шрам. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя следственного Управления СК России по Республике Башкортостан

Также Аделина планирует взыскать с косметолога моральную компенсацию.

Это зависит от степени тяжести вреда здоровью. Есть у нас легкий, средний и тяжкий вред здоровью. То есть если будет установлено, что вред здоровью средней тяжести, то средний диапазон, согласно судебной практике, это 80–250 тысяч рублей.

Максим Меньшиков, юрист

Лично женщины уже не контактируют, периодически продолжая комментировать ситуацию в соцсетях. А пока следствие разбирается в деталях, вокруг этой истории разгорается нешуточный ажиотаж. Инцидент стал тревожным звонком для всех, кто стремится к совершенству. Красота не должна требовать жертв в прямом смысле этого слова. И важно помнить: здоровье в приоритете, и любые вмешательства в организм должны быть обоснованными, безопасными и, самое главное, осознанными.

