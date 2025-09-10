В Уфе косметолога обвиняют в некрозе тканей

Популярного уфимского косметолога обвиняют в некрозе тканей после проведения процедуры ботокса. В конце августа уфимка Аделина Хадыева по рекомендациям знакомых обратилась к специалисту за уколом красоты, чтобы убрать кожный залом на лбу. Но получила сначала синяк, затем высыпания и шрам. Она уверяет, что причина тому — дополнительно введенный препарат, в составе которого есть полимолочная кислота. Девушка обращалась в медучреждения, чтобы получить внятный диагноз, прошла ряд процедур, которые оплатила ей косметолог. Лучше не стало. Стороны конфликта устроили публичное выяснение отношений в соцсетях.
Со дня процедуры прошло две недели, а на лице все еще покраснения и высыпания. Как считает Аделина Хадыева, это последствия неудачного комплекса процедур, который она прошла у уфимского косметолога. Девушка пришла на ботокс 27 августа, отдав 6 тысяч рублей.
Как рассказывает Аделина, покраснения у нее появились еще в кабинете косметолога. Но, приложив лед, девушку успокоили: синяки пройдут через три дня. В тот же вечер гематома приняла странный вид. На следующий день косметолог вколола ей препарат, который должен был ускорить заживление.
В панике девушка решила обратиться к специалистам в государственных больницах. Но врачи только разводили руками. В это время другие косметологи твердили Аделине, что признаки ишемии налицо, и нужно идти в частные клиники. Где медики заключили: «сосудистое осложнение» и назначили лечение препаратами от отека и антибиотиками.
Об этом Аделина Хадыева сообщила своему косметологу. Нужны были средства на посещение врачей, обследования и покупку лекарств. Заключения специалист не спрашивала, но, получая чеки, переводила деньги на лечение. Съемочная группа БСТ решила дойти до нашумевшего кабинета.
Несколько раз звонили в звонок, дёргали ручку двери, но на месте никого не оказалось. С ней попробовали связаться по телефону.
Косметолог заявила, что за действиями девушки кто-то стоит и она использует ситуацию для пиара. Специалист отметила: ее адвокат считает, что это мошенничество и вымогательство денег. А вот самой пациентке начали поступать угрозы от неизвестных. Интернет-сообщество разделилось на два лагеря, и конфликт перерос в публичное выяснение отношений.
Это также может быть приобщено к делу. По обращению Аделины Хадыевой организовали следственную проверку о ненадлежащем оказании косметологических услуг.
Также Аделина планирует взыскать с косметолога моральную компенсацию.
Лично женщины уже не контактируют, периодически продолжая комментировать ситуацию в соцсетях. А пока следствие разбирается в деталях, вокруг этой истории разгорается нешуточный ажиотаж. Инцидент стал тревожным звонком для всех, кто стремится к совершенству. Красота не должна требовать жертв в прямом смысле этого слова. И важно помнить: здоровье в приоритете, и любые вмешательства в организм должны быть обоснованными, безопасными и, самое главное, осознанными.