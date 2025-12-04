В Уфе стартовала выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры»

В столице республики стартовала XI выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». На площадке выставочного комплекса «УФА ЭКСПО» свои работы представили мастера со всей страны.

В этом году площадка объединила 130 мастеров из восьми регионов России. На стендах – большое разнообразие уникальных подарков на предстоящие праздники: одежда и аксессуары, игрушки, сладости ручной работы, самобытные изделия из стекла, керамики, кожи и дерева.

Прежде всего, я хотел бы пожелать творческих успехов. Здесь действительно собрались люди, которые умеют работать руками, вкладывают душу. Люди творят. Валерий Галиев, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

За четыре дня работы на площадке фестиваля пройдут этно-показы, мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов и многое другое. Одним из ярких событий остаётся конкурс дизайнерских идей «Арт-Ёлка».

В первую очередь это потенциал наших ремесленников, узнаваемость нашего региона через те сувенирные продукции, которые наши мастера изготовляют. Айдар Галин, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан