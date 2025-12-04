В Уфе стартовала выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры»

В столице республики стартовала XI выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». На площадке выставочного комплекса «УФА ЭКСПО» свои работы представили мастера со всей страны.
В этом году площадка объединила 130 мастеров из восьми регионов России. На стендах – большое разнообразие уникальных подарков на предстоящие праздники: одежда и аксессуары, игрушки, сладости ручной работы, самобытные изделия из стекла, керамики, кожи и дерева.
За четыре дня работы на площадке фестиваля пройдут этно-показы, мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов и многое другое. Одним из ярких событий остаётся конкурс дизайнерских идей «Арт-Ёлка».
Фестиваль продлится до 7 декабря. Посетители смогут выбрать необычные сувениры и подарки к Новому году – от авторских украшений и текстиля до сладостей ручной работы. И всё это прямо из рук самих мастеров. Уникальные вещи, которые не найдешь на полках магазинов.