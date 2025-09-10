В Башкирии атлеты пытаются побить мировой рекорд

Башкирские батыры хотят установить мировой рекорд по буксировке ракетного комплекса «Тополь-М». Команда из четырёх человек планирует это сделать в начале октября. Сегодня в Стерлитамаке, где и должно пройти знаковое событие, состоялась тренировка силачей.

Сначала брусья, а сверху лестница. Чтобы конструкция оставалась неподвижной, в асфальт забивают железные штыри. Прежде чем приступить к буксировке многотонной военной техники, силачи тщательно готовят инвентарь и амуницию.

Айдар Байчурин, Денис Вагапов, Раиль Бикмаев и Руслан Садыков. Это имена тех, кто попытается в начале октября установить мировой рекорд по буксировке ракетного комплекса «Тополь-М».

Эта военная машина была произведена ещё в 1986 году в Белоруссии. 27-метровый ракетный комплекс на базе шасси МАЗ-7917 уже давно не на боевом дежурстве, используется как учебная техника. Получится ли у спортсменов сдвинуть с места легендарный «Тополь-М», вопрос пока открытый.

Башкирским батырам до этого покорялась и более тяжелая техника. Но здесь машина военная. И сложность даже не в её весе, а это 44 тонны. А в многоосности. Семь колёсных пар, и все они ведущие.

Главное — всем действовать сообща, то есть командно, говорит Эльбрус Нигматуллин. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» сам не раз ставил мировые рекорды, а теперь руководит действиями башкирских атлетов, которые готовятся удивить своей силой публику.