В Башкирии семья с детьми осталась без жилья из-за пожара

В Чишминском районе республики ночной пожар лишил семью крыши над головой. Возгорание произошло в соседнем доме, когда все спали. В суматохе вытащить из огня удалось только документы. Что теперь будут делать жильцы и на какую поддержку от государства могут рассчитывать те, кто попал в подобную ситуацию?

Светлые стены теперь сплошь покрыты сажей, а в воздухе до сих пор ощущается запах гари. Некогда просторный и уютный дом за считанные часы сгорел, как спичка. Еще совсем недавно здесь располагалась детская. Мы можем увидеть учебники, здесь же ребята делали уроки и занимались за компьютером. Теперь все это – сплошное пепелище.

В эпицентре пожара семья Негановых оказалась в ночь на 4 сентября. Екатерина вспоминает: ее, супруга и двоих детей разбудил и тем самым спас от гибели сосед. Деревянное строение огонь охватил буквально за пару минут. Всего же в ту злосчастную ночь сгорели пять квартир. Не обошлось и без жертв – скончалась пожилая женщина. Предположительно, именно у нее дома и начался пожар. Что именно стало причиной случившегося, еще предстоит узнать. Но одно известно точно: восстановлению постройка не подлежит. Пока семья Негановых расположилась во временном жилье. Квартиру предоставил Алкинский сельсовет. Сейчас погорельцам помогают буквально всем миром.

Екатерина признается: пока она и ее родные находятся в растерянности. Ведь дом застрахован не был, а значит, и на компенсацию рассчитывать не стоит. Также стоит отметить, что после пожара пострадавшим следует получить справку о случившемся. Заказать документ можно на портале Госуслуг, МФЦ республики или написав заявление в подразделение МЧС.

Помочь семье Негановых может каждый. Для этого следует перевести любую сумму на счет, указанный ниже:

Сбербанк: 5469 0600 1758 0694

Екатерина Ивановна Неганова