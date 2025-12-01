В Башкирии спасатели помогли застрявшей на дороге семье с детьми

В ночь на 1 декабря в Туймазинском районе на дороге между населенными пунктами Булат и Туктагулово застряла семья с детьми.

На вызов оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они оказали необходимую помощь и сопроводили людей до безопасного участка дороги.

Экстренные службы напоминают: при планировании поездок в темное время суток или в малолюдную местность обязательно сообщайте близким свой маршрут и ориентировочное время прибытия. Также проверьте заряд мобильного телефона и возьмите с собой портативный аккумулятор — это позволит в случае непредвиденной ситуации быстро вызвать помощь.