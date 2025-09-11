В Башкирии завершился розыгрыш кубка по футболу

Накануне в Туймазах завершился очередной розыгрыш кубка Башкортостана по футболу. Как и год назад, обладателем титула стал местный «Спартак». В финальном матче красно-белые переиграли своего давнего соперника – «Старт» из села Жуково.

Гости открыли счет в начале встречи. Это сделал Эмиль Галиакбаров. Буквально через пять минут Артур Шайхлисламов забил ответный гол. А в начале второго тайма воспитанник туймазинского футбола Линар Мухаметшин принес своей команде победу – 2:1.