В Уфе завершился чемпионат страны по боксу среди женщин

Накануне прошли финальные поединки, по итогам которых выявили 12 сильнейших спортсменок страны. В числе финалисток были и две представительницы нашей республики Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова.
Азалия Аминева выступает в родных стенах на чемпионате страны уже во второй раз. В финале все ожидали увидеть её бой с принципиальной соперницей Альбиной Молдажановой. Их противостояние длится уже несколько лет. Два года назад на чемпионате страны в Уфе Азалия одержала победу, а год спустя на следующем турнире в Серпухове сильнее была уже Молдажанова.
Соперницы уверенно шли к очной встрече в финале и в этот раз, но бой не состоялся. Из-за проблем со здоровьем Альбина Молдажанова снялась с полуфинала. Поэтому в финале Аминева встретилась с Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга и единогласным решением судей стала трехкратной чемпионкой России.
Юлия Чумгалакова представляла Московскую область и Башкортостан в параллельном зачёте. В финальном поединке против Екатерины Федотовой из Челябинской области она одержала уверенную победу. Для Чумгалаковой этот титул стал уже шестым в карьере.
За финальными поединками внимательно следил тренер сборной России Альберт Муталибов. По результатам соревнований будет формироваться сборная страны для дальнейших выступлений уже на международном уровне.
Уфа уже во второй раз принимает женский чемпионат страны по боксу. Первый проходил два года назад в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, а в этом году в новом спортивном объекте – во Дворце борьбы. В последние несколько лет столица республики всё чаще принимает соревнования по боксу самого высокого уровня.
Для башкирской команды прошедший турнир стал очень значимым. На чемпионате республику представляли восемь спортсменок. Им удалось завоевать две золотые медали и одну бронзовую. Её на свой счет записала 18-летняя спортсменка из Октябрьского Милена Борисова. Для неё награда взрослого чемпионата страны стала первой в карьере.