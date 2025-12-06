В Уфе завершился чемпионат страны по боксу среди женщин

Накануне прошли финальные поединки, по итогам которых выявили 12 сильнейших спортсменок страны. В числе финалисток были и две представительницы нашей республики Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова.

Азалия Аминева выступает в родных стенах на чемпионате страны уже во второй раз. В финале все ожидали увидеть её бой с принципиальной соперницей Альбиной Молдажановой. Их противостояние длится уже несколько лет. Два года назад на чемпионате страны в Уфе Азалия одержала победу, а год спустя на следующем турнире в Серпухове сильнее была уже Молдажанова.

Соперницы уверенно шли к очной встрече в финале и в этот раз, но бой не состоялся. Из-за проблем со здоровьем Альбина Молдажанова снялась с полуфинала. Поэтому в финале Аминева встретилась с Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга и единогласным решением судей стала трехкратной чемпионкой России.

Я посвящаю победу Уфе, потому что здесь крутые люди, здесь любят бокс, также посвящаю победу Министерству спорта за организацию этого крутого чемпионата. Поэтому я обобщу и скажу, что посвящаю победу Уфе. Азалия Аминева, трехкратная чемпионка России по боксу

Юлия Чумгалакова представляла Московскую область и Башкортостан в параллельном зачёте. В финальном поединке против Екатерины Федотовой из Челябинской области она одержала уверенную победу. Для Чумгалаковой этот титул стал уже шестым в карьере.

Я рада, что я выиграла шестую золотую медаль. Да, может быть, немного устала к концу боя, но я боксировала так, как чувствовала. Юлия Чумгалакова, шестикратная чемпионка России по боксу

За финальными поединками внимательно следил тренер сборной России Альберт Муталибов. По результатам соревнований будет формироваться сборная страны для дальнейших выступлений уже на международном уровне.

В следующем году у нас запланирован ряд соревнований и сборов. Предполагается, что будет Чемпионат Европы где-то в середине года. Уже ближайшие сборы в январе, с 10 числа спортсменки пройдут углубленное медицинское обследование, и в конце января они будут вызваны на сборы, чтобы пройти подготовку общей физической направленности. Альберт Муталибов, главный тренер женской сборной России по боксу

Уфа уже во второй раз принимает женский чемпионат страны по боксу. Первый проходил два года назад в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, а в этом году в новом спортивном объекте – во Дворце борьбы. В последние несколько лет столица республики всё чаще принимает соревнования по боксу самого высокого уровня.

Это не первое для нас мероприятие, мы проводим десятки мероприятий международного уровня ежегодно, поэтому есть определённый профессионализм в подготовке. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан