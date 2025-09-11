В колониях Башкирии производят эксклюзивную мебель и автозаки

Заместитель начальника управления ФСИН России по Башкирии полковник внутренней службы Евгений Аристов в рамках брифинга в ИА «Башинформ» рассказал о работе промышленного комплекса уголовно-исполнительной системы республики. Он включает в себя 7 подразделений. В частности, производство развернуто в исправительных учреждениях № 2, № 4, № 16 в Салавате, № 3 и № 9 в Уфе, № 7 в Мелеузе, № 8 в Стерлитамаке.
За 8 месяцев этого года сумма заключенных контрактов УФСИН Башкирии на продукцию, выпускаемую в исправительных учреждениях, составила более 1 млрд рублей. Из них для органов госвласти и муниципальных нужд — 23 млн рублей.
Евгений Аристов пригласил представителей муниципалитетов на ярмарку «Башкирские сезоны», где будет представлена продукция ведомства.
Он добавил, что УФСИН Башкирии производит качественную продукцию по конкурентоспособным ценам в необходимых объемах и в указанные сроки для максимального трудоустройства спецконтингента и выполнения главной задачи уголовно-исполнительной системы — исправления осужденных.
Так, ИК-2 в Салавате специализируется на швейном производстве. Осужденные изготавливают спецодежду и постельные принадлежности. Также здесь налажен выпуск хлебопекарной муки 1 и 2 сорта. Функционирует участок по производству крупяных изделий. Изготавливаются пиломатериалы различной номенклатуры — доски, брусья, планки.
Деревообработкой занимаются осужденные уфимской исправительной колонии № 3. Они производят эксклюзивную мебель из массива древесины, корпусную мебель из ЛДСП для офисов, учебных и дошкольных заведений. Выпускается широкий ассортимент строительных материалов. Здесь же функционирует участок по изготовлению колбасных изделий. Спецконтингент задействован и в швейном производстве, и в ремонте автотранспорта.
На выпуске изделий металлообработки специализируется ИК-4 в Салавате. Основным видом продукции является выпуск металлической бочкотары, предназначенной для транспортирования и хранения жидких химических продуктов, ГСМ, лакокрасочных материалов, жидкостей, не действующих активно на сталь, опасных химических продуктов. Здесь же организовано производство металлических контейнеров, сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора и бункеров для мультилифтов. Имеется швейное производство.
Осужденные из мелеузовской колонии № 7 задействованы в производстве специальных транспортных средств типа «АЗ» на базе шасси «КамАЗ» и «ГАЗ» для нужд ФСИН и МВД России. Учреждение выпускает оборудование для предприятий общественного питания (пищеварочные электрические котлы), а также картофелеочистительные машины, электрические плиты, электрические универсальные сковороды, жарочные электрические шкафы; электроводонагреватели, моечные ванны, производственные столы, обувь и кинологическое оборудование.
В КП-8 Стерлитамака выращивают сельскохозяйственные культуры и оказывают услуги по предоставлению рабочей силы сторонним организациям. Работающие участки пилорам на территории учреждения позволяют делать распиловку лесоматериала с дальнейшим изготовлением тарной продукции.
ИК-9 Уфы специализируется на изготовлении и поставках вентиляционного оборудования для нужд энергетики, металлургии, химии, лесной, нефтяной и других отраслей, в том числе жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Более 13 разновидностей и 500 типоразмеров дымососов и вентиляторов: центробежные, котельные, вентиляторы общепромышленные низкого, среднего и высокого давления; радиальные, осевые, пылевые, крышные, мельничные; из нержавеющей стали, в условиях агрессивной среды, алюминиевые, взрывозащищенные, из жаростойкой стали. Организован выпуск изделий посредством чугунного литья. Для выплавки чугуна используются индукционные печи. В производстве используется три способа литья: в песчаные формы, в кокиль и в формы на основе холодно-твердеющей смеси. Изготавливается широкий ассортимент кованых изделий и изделий швейного производства. Налажен выпуск мясных консервов.
Металлоконструкции различного назначения выпускаются в салаватской колонии №16. Изготавливаются запасные части к грузовым автомобилям, изделия для нефтеперерабатывающей промышленности и запасные части к сельскохозяйственной технике. Работает участок изготовления маргариновой продукции. Организовано производство сухих полнорационных кормов для животных.
Как отметил Евгений Аристов, вся производимая продукция в подведомственных учреждениях соответствует нормативно-технической документации.
