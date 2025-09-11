В колониях Башкирии производят эксклюзивную мебель и автозаки

Заместитель начальника управления ФСИН России по Башкирии полковник внутренней службы Евгений Аристов в рамках брифинга в ИА «Башинформ» рассказал о работе промышленного комплекса уголовно-исполнительной системы республики. Он включает в себя 7 подразделений. В частности, производство развернуто в исправительных учреждениях № 2, № 4, № 16 в Салавате, № 3 и № 9 в Уфе, № 7 в Мелеузе, № 8 в Стерлитамаке.

Фото №1 - В колониях Башкирии производят эксклюзивную мебель и автозаки

Большая часть осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, привлекаются к труду на производствах, где налажен выпуск широкого спектра товаров народного потребления и производственно-технического назначения. Осужденные проходят обучение в производственно-технических училищах по нескольким специальностям: «литейщик», «электрогазосварщик», «крановщик», «стропальщик», «слесарь», «токарь», «фрезеровщик», «швея». По окончании получают диплом государственного образца. Они проходят практику, стажировку и устраиваются на работу на производство. Подготовка к профессии довольно качественная.

За 8 месяцев этого года сумма заключенных контрактов УФСИН Башкирии на продукцию, выпускаемую в исправительных учреждениях, составила более 1 млрд рублей. Из них для органов госвласти и муниципальных нужд — 23 млн рублей.

Правительство России предоставило нам предусмотренные законом определенные льготы. Мы можем заключать контракты, минуя аукционы, с прямыми поставщиками, с органами госвласти. Мы должны увеличивать объемы производства, чтобы как можно больше осужденных было привлечено к труду. По закону они все должны быть трудоустроены.

Евгений Аристов пригласил представителей муниципалитетов на ярмарку «Башкирские сезоны», где будет представлена продукция ведомства.

Одним из важнейших способов реализации наших возможностей является наглядная демонстрация производимой продукции наших подведомственных учреждений. В связи с чем просим принять участие руководителей органов государственной власти и муниципальных образований на выставке-ярмарке производимой продукции УФСИН РФ по РБ, организованной в рамках проведения ремесленной ярмарки «Башкирские сезоны», которая пройдёт 20 сентября в Уфе на площади Ленина.

Он добавил, что УФСИН Башкирии производит качественную продукцию по конкурентоспособным ценам в необходимых объемах и в указанные сроки для максимального трудоустройства спецконтингента и выполнения главной задачи уголовно-исполнительной системы — исправления осужденных.

Так, ИК-2 в Салавате специализируется на швейном производстве. Осужденные изготавливают спецодежду и постельные принадлежности. Также здесь налажен выпуск хлебопекарной муки 1 и 2 сорта. Функционирует участок по производству крупяных изделий. Изготавливаются пиломатериалы различной номенклатуры — доски, брусья, планки.

Деревообработкой занимаются осужденные уфимской исправительной колонии № 3. Они производят эксклюзивную мебель из массива древесины, корпусную мебель из ЛДСП для офисов, учебных и дошкольных заведений. Выпускается широкий ассортимент строительных материалов. Здесь же функционирует участок по изготовлению колбасных изделий. Спецконтингент задействован и в швейном производстве, и в ремонте автотранспорта.

На выпуске изделий металлообработки специализируется ИК-4 в Салавате. Основным видом продукции является выпуск металлической бочкотары, предназначенной для транспортирования и хранения жидких химических продуктов, ГСМ, лакокрасочных материалов, жидкостей, не действующих активно на сталь, опасных химических продуктов. Здесь же организовано производство металлических контейнеров, сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора и бункеров для мультилифтов. Имеется швейное производство.

Осужденные из мелеузовской колонии № 7 задействованы в производстве специальных транспортных средств типа «АЗ» на базе шасси «КамАЗ» и «ГАЗ» для нужд ФСИН и МВД России. Учреждение выпускает оборудование для предприятий общественного питания (пищеварочные электрические котлы), а также картофелеочистительные машины, электрические плиты, электрические универсальные сковороды, жарочные электрические шкафы; электроводонагреватели, моечные ванны, производственные столы, обувь и кинологическое оборудование.

В КП-8 Стерлитамака выращивают сельскохозяйственные культуры и оказывают услуги по предоставлению рабочей силы сторонним организациям. Работающие участки пилорам на территории учреждения позволяют делать распиловку лесоматериала с дальнейшим изготовлением тарной продукции.

ИК-9 Уфы специализируется на изготовлении и поставках вентиляционного оборудования для нужд энергетики, металлургии, химии, лесной, нефтяной и других отраслей, в том числе жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Более 13 разновидностей и 500 типоразмеров дымососов и вентиляторов: центробежные, котельные, вентиляторы общепромышленные низкого, среднего и высокого давления; радиальные, осевые, пылевые, крышные, мельничные; из нержавеющей стали, в условиях агрессивной среды, алюминиевые, взрывозащищенные, из жаростойкой стали. Организован выпуск изделий посредством чугунного литья. Для выплавки чугуна используются индукционные печи. В производстве используется три способа литья: в песчаные формы, в кокиль и в формы на основе холодно-твердеющей смеси. Изготавливается широкий ассортимент кованых изделий и изделий швейного производства. Налажен выпуск мясных консервов.

Металлоконструкции различного назначения выпускаются в салаватской колонии №16. Изготавливаются запасные части к грузовым автомобилям, изделия для нефтеперерабатывающей промышленности и запасные части к сельскохозяйственной технике. Работает участок изготовления маргариновой продукции. Организовано производство сухих полнорационных кормов для животных.

Как отметил Евгений Аристов, вся производимая продукция в подведомственных учреждениях соответствует нормативно-технической документации.

Самое главное, что осужденные встают на путь исправления. Они стремятся получить условно-досрочное освобождение — это самый большой стимул проявить себя, в том числе на производстве. Кроме того, у них есть возможность погасить исковые обязательства либо алименты.

