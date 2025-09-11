В колониях Башкирии производят эксклюзивную мебель и автозаки

ИК-9 Уфы специализируется на изготовлении и поставках вентиляционного оборудования для нужд энергетики, металлургии, химии, лесной, нефтяной и других отраслей, в том числе жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Более 13 разновидностей и 500 типоразмеров дымососов и вентиляторов: центробежные, котельные, вентиляторы общепромышленные низкого, среднего и высокого давления; радиальные, осевые, пылевые, крышные, мельничные; из нержавеющей стали, в условиях агрессивной среды, алюминиевые, взрывозащищенные, из жаростойкой стали. Организован выпуск изделий посредством чугунного литья. Для выплавки чугуна используются индукционные печи. В производстве используется три способа литья: в песчаные формы, в кокиль и в формы на основе холодно-твердеющей смеси. Изготавливается широкий ассортимент кованых изделий и изделий швейного производства. Налажен выпуск мясных консервов.