В Уфе 26 сентября пройдет крупный турнир по боксу

На ринг выйдут башкирские звёзды Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков. Они проведут бои на турнире «IBA.PRO 10».

Башкирский боксер Артур Субханкулов вовсю готовится к очередному серьезному испытанию. В главном поединке предстоящего вечера он встретится с соотечественником Тиграном Узляном. Бой будет состоять из 10 раундов. Боксеры оспорят пояс WBA Continental в легком весе.

В апреле этого года Субханкулов единогласным решением судей победил австралийца Ибрагима Баллу. Дополнительный интерес к бою вызывает тот факт, что оба бойца находятся в мировых рейтингах различных профессиональных организаций. Артур занимает 6-ю позицию в рейтинге IBF, а Тигран – 15-ю в WBA.

Данису Габдрафикову в 8-раундовом поединке за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе будет противостоять непобежденный казахстанец Темиржан Баймолда. Данис свой предыдущий бой также провел в апреле на турнире «IBA.PRO» в Уфе. Тогда он победил Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России.

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС Азалия Аминева в 6-раундовом поединке в весе до 67 кг встретится с соперницей из Турции. Азалия дебютировала на профессиональном ринге в августе прошлого года и за это время успела провести три успешных поединка в рамках IBA.PRO, которые прошли в Уфе.