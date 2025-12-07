В Уфе завершился 26-й чемпионат России по боксу среди женщин

Всю неделю в столице Башкортостана проходил чемпионат России по боксу среди женщин. Он был посвящен 80-летию со дня Великой Победы. Два года назад такие же соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Сейчас местом проведения турнира стал Дворец борьбы. Всего в нем приняли участие 163 спортсменки из 48 регионов страны. Республику представляли 8 атлеток. Им удалось завоевать две золотые медали и одну бронзовую.

В этом году женский чемпионат России проходил на крупнейшей спортивной площадке республики – во Дворце борьбы. Красочная, яркая церемония открытия была посвящена истории отечественного бокса, которому в этом году исполнилось 130 лет. Нынешний чемпионат страны носил 26-й порядковый номер, но для Уфы это уже второй подобный турнир. Чемпионат среди женщин уже проходил два года назад, а среди мужчин в столице Башкортостана он состоялся в 2011 году.

Это не первое для нас мероприятие, мы проводим десятки мероприятий международного уровня ежегодно, поэтому есть определённый профессионализм в подготовке. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

На уфимский ринг за неделю вышли 163 участницы. Среди них 8 спортсменок из Башкортостана. Одна из главных интриг турнира – противостояние двукратной чемпионки России Азалии Аминевой и действующей обладательницы этого титула Альбины Молдажановой из Тюменской области. Спортсменки выступают в весе до 66 килограммов, и до своих полуфиналов они дошли благодаря победам в виду явного преимущества. Им хватило по полраунда, чтобы одолеть своих соперниц.

Соперницы уверенно шли к очной встрече в финале и в этот раз, но бой не состоялся. Из-за проблем со здоровьем Альбина Молдажанова снялась с полуфинала. Поэтому в финале Аминева встретилась с Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга и единогласным решением судей стала трехкратной чемпионкой России.

Я посвящаю победу Уфе, потому что здесь крутые люди, здесь любят бокс, также посвящаю победу Министерству спорта за организацию этого крутого чемпионата. Поэтому я обобщу и скажу, что посвящаю победу Уфе. Азалия Аминева, трехкратная чемпионка России по боксу

Юлия Чумгалакова представляла Московскую область и Башкортостан в параллельном зачете. В финальном поединке против Екатерины Федотовой из Челябинской области она одержала уверенную победу. Для Чумгалаковой этот титул стал уже шестым в карьере.

Я рада, что я выиграла шестую золотую медаль. Да, может быть, немного устала к концу боя, но я боксировала так, как чувствовала. Юлия Чумгалакова, шестикратная чемпионка России по боксу

На стадии четвертьфинала оступились три представительницы республики: Арина Макарова, Анастасия Набиуллна и Алина Мулагуллова. Две из них проиграли будущим чемпионкам страны. Зато уверено выступила дебютантка соревнований – 18-летняя спортсменка из Октябрьского Милена Борисова. Ей впервые в карьере удалось дойти до бронзовых медалей взрослого чемпионата.

Вообще сильнейших спортсменок тренерский штаб во главе с Альбертом Муталибовым постарался развести до решающих поединков. Акцент делался на юниорок до 22 лет и тех, кто только пытается перейти в состав взрослой сборной. Для тренеров команды важно, чтобы была перспектива на предстоящий сезон и в сборную вошли молодые спортсменки, чтобы в дальнейшем их раскрыть.

В следующем году у нас запланирован ряд соревнований и сборов. Предполагается, что будет Чемпионат Европы где-то в середине года. Уже ближайшие сборы в январе, с 10 числа спортсменки пройдут углубленное медицинское обследование, и в конце января они будут вызваны на сборы, чтобы пройти подготовку общей физической направленности. Альберт Муталибов, главный тренер женской сборной России по боксу