В Уфе завершился 26-й чемпионат России по боксу среди женщин

Всю неделю в столице Башкортостана проходил чемпионат России по боксу среди женщин. Он был посвящен 80-летию со дня Великой Победы. Два года назад такие же соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Сейчас местом проведения турнира стал Дворец борьбы. Всего в нем приняли участие 163 спортсменки из 48 регионов страны. Республику представляли 8 атлеток. Им удалось завоевать две золотые медали и одну бронзовую.

В этом году женский чемпионат России проходил на крупнейшей спортивной площадке республики – во Дворце борьбы. Красочная, яркая церемония открытия была посвящена истории отечественного бокса, которому в этом году исполнилось 130 лет. Нынешний чемпионат страны носил 26-й порядковый номер, но для Уфы это уже второй подобный турнир. Чемпионат среди женщин уже проходил два года назад, а среди мужчин в столице Башкортостана он состоялся в 2011 году.

Это не первое для нас мероприятие, мы проводим десятки мероприятий международного уровня ежегодно, поэтому есть определённый профессионализм в подготовке.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

На уфимский ринг за неделю вышли 163 участницы. Среди них 8 спортсменок из Башкортостана. Одна из главных интриг турнира – противостояние двукратной чемпионки России Азалии Аминевой и действующей обладательницы этого титула Альбины Молдажановой из Тюменской области. Спортсменки выступают в весе до 66 килограммов, и до своих полуфиналов они дошли благодаря победам в виду явного преимущества. Им хватило по полраунда, чтобы одолеть своих соперниц.

Соперницы уверенно шли к очной встрече в финале и в этот раз, но бой не состоялся. Из-за проблем со здоровьем Альбина Молдажанова снялась с полуфинала. Поэтому в финале Аминева встретилась с Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга и единогласным решением судей стала трехкратной чемпионкой России.

Я посвящаю победу Уфе, потому что здесь крутые люди, здесь любят бокс, также посвящаю победу Министерству спорта за организацию этого крутого чемпионата. Поэтому я обобщу и скажу, что посвящаю победу Уфе.

Азалия Аминева, трехкратная чемпионка России по боксу
Фото №1 - В Уфе завершился 26-й чемпионат России по боксу среди женщин

Юлия Чумгалакова представляла Московскую область и Башкортостан в параллельном зачете. В финальном поединке против Екатерины Федотовой из Челябинской области она одержала уверенную победу. Для Чумгалаковой этот титул стал уже шестым в карьере.

Я рада, что я выиграла шестую золотую медаль. Да, может быть, немного устала к концу боя, но я боксировала так, как чувствовала.

Юлия Чумгалакова, шестикратная чемпионка России по боксу

На стадии четвертьфинала оступились три представительницы республики: Арина Макарова, Анастасия Набиуллна и Алина Мулагуллова. Две из них проиграли будущим чемпионкам страны. Зато уверено выступила дебютантка соревнований – 18-летняя спортсменка из Октябрьского Милена Борисова. Ей впервые в карьере удалось дойти до бронзовых медалей взрослого чемпионата.

Вообще сильнейших спортсменок тренерский штаб во главе с Альбертом Муталибовым постарался развести до решающих поединков. Акцент делался на юниорок до 22 лет и тех, кто только пытается перейти в состав взрослой сборной. Для тренеров команды важно, чтобы была перспектива на предстоящий сезон и в сборную вошли молодые спортсменки, чтобы в дальнейшем их раскрыть.

В следующем году у нас запланирован ряд соревнований и сборов. Предполагается, что будет Чемпионат Европы где-то в середине года. Уже ближайшие сборы в январе, с 10 числа спортсменки пройдут углубленное медицинское обследование, и в конце января они будут вызваны на сборы, чтобы пройти подготовку общей физической направленности.

Альберт Муталибов, главный тренер женской сборной России по боксу

Призовой фонд чемпионата России по боксу среди женщин составил 24 миллиона рублей. Чемпионы получили по 1,5 миллиона, серебряные призеры – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч. Спортсменки, которым удалось подняться на пьедестал почета, автоматически попадут в состав национальной команды на следующий год и смогут в дальнейшем принимать участие в тренировочных мероприятиях сборной и на международных стартах.

