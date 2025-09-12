Жительница Башкирии ударила знакомого молотком по голове

В Куюргазинском районе поступило сообщение от медиков о госпитализации 51-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции выяснили, что телесные повреждения мужчине нанесла 41-летняя жительницей Кумертау, которая впоследствии признала свою вину.
Согласно данным пресс-службы МВД по РБ, инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. В ходе застолья между ними разгорелась ссора на почве личных неприязненных отношений, которая переросла в физическое противостояние. Пьяная женщина схватила молоток и ударила своего знакомого по голове.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанной применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.