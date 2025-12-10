Жительница Башкирии стала мамой в десятый раз

В Калтасинском районе радостное событие произошло в многодетной семье Бикмурзиных. Женщина стала мамой в десятый раз, сообщили в Минздраве республики.

По данным ведомства, на свет в РКБ им. Куватова появился здоровый мальчик весом 3300 гр. У новорожденного уже есть девять старших братьев и сестер: в семье подрастают семь девочек и три мальчика, среди которых есть близнецы.

На четвертые сутки мама и малыш уже вернулись домой, где их с радостью ждала большая дружная семья.

Заведующий акушерским отделением Артур Закиров отметил, что девятые роды требуют особого внимания медиков из-за повышенных рисков осложнений. Специалисты перинатального центра, ежегодно принимающие более 3 тысяч родов, обладают необходимым опытом для работы со сложными случаями. Благодаря их профессионализму роды прошли благополучно.