В Уфе задержали подростка на легковушке

Как сообщили в ГАИ региона, сотрудники правоохранительных органов проводили социальную кампанию «Не рули, малай!». Инспекторы остановили ВАЗ-2114, за рулём которого был подросток.

Выяснилось, что парень не имеет водительского удостоверения. Кроме того, у юного водителя отсутствовал полис ОСАГО, а автомобиль снят с учёта. Мальчик собирался сдать машину на металлолом, но не успел – его остановили инспекторы.