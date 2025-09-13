В Уфе задержали подростка на легковушке

В Уфе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили 16-летнего подростка за рулём отечественного автомобиля.
Как сообщили в ГАИ региона, сотрудники правоохранительных органов проводили социальную кампанию «Не рули, малай!». Инспекторы остановили ВАЗ-2114, за рулём которого был подросток.
Выяснилось, что парень не имеет водительского удостоверения. Кроме того, у юного водителя отсутствовал полис ОСАГО, а автомобиль снят с учёта. Мальчик собирался сдать машину на металлолом, но не успел – его остановили инспекторы.
В присутствии родителей подростка машину направили на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.