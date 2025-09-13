В Башкирии мужчина избил и ограбил подругу

В Благовещенском районе задержали 44-летнего местного жителя, который напал на 52-летнюю подругу. Об этом рассказали в МВД.

Мужчина находился в квартиры женщины, где распивал с ней спиртные напитки. Он попросил у подруги деньги в долг, но получил отказ. Мужчина разозлился и избил несчастную до потери сознания. Злоумышленник украл телефон, банковскую карту подруги и потратил чужие 3 тысяч рублей на продукты и алкоголь.