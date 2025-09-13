В Башкирии школьников кормит победительница проекта «Битва шефов»

Школьников в городе Октябрьском кормит победительница федерального проекта «Битва шефов». Татьяна Абрамова любит свое дело и старается для того, чтобы дети уходили из столовой не только сытыми, но и довольными. В День национального костюма в башкирской гимназии №4 праздничным стало и школьное меню.
Просто и со вкусом, без лишнего декора. Классические беляши по рецепту Татьяны Абрамовой покорили сердце и вкусовые рецепторы именитых жюри Рената Агзамова и Константина Ивлева. Затем повар из Башкортостана удивила своей уткой по фирменному рецепту, а победу в «Битве шефов» ей принес грушевый десерт.
А эта столовая башкирской гимназии №4 города Октябрьского. Детей здесь кормят сотрудники Комбината питания, которым руководит Татьяна Абрамова. Менять школьное меню кардинально нельзя: оно должно быть в соответствии с СанПиН. Однако в День национального костюма детей в обед угостили башкирским супом, который называется умас. К слову, он сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.
Школьники поддержали праздник: вместо обычной формы – национальная одежда. Обед получился званым – необычные наряды и колоритное меню. Умас включен в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния народов Башкортостана.
К слову, отборочный тур в проект «Битва шефов» Татьяна тоже прошла с помощью национального блюда. Мужчин с хорошим аппетитом и большим опытом в кулинарном деле удивить непросто. Но губадия в исполнении Татьяны не оставила сомнений – повар из Башкортостана достойна бороться за главный приз.